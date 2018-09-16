Ebru Gündeş New York'ta Reza Zarrab ile görüştü

Hürriyet'in Kelebek eki yazarı Onur Baştürk ise bugünkü köşesinde, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Buna göre Ebru Gündeş New York'ta Türkiye aleyhindeki kumpas davasının baş aktörü Reza Zarrab ile görüştü.

"AİLE DOSTLARIYLA BERABER FOTOĞRAF"

Onur Baştürk'ün yazısından ilgili kısım şu şekilde: "Meğer Ebru Gündeş ’e ait bu rüyanın son sezon kahramanlarından Reza Zarrab, New York’taki cezaevine iki adım mesafedeki Nobu’da suşi yerken görüntülenmiş. Yanında Ebru Gündeş’i yakın arkadaşı, yani aile dostlarıyla beraber…





"O KAREDE EBRU GÜNDEŞ DE OLABİLİRDİ"

Oysa o karede pekala Ebru Gündeş de olabilirdi. Çünkü kulislerde, arka sokaklarda konuşulan o ki, aslında Ebru Gündeş bir süre önce zaten New York’a gitti ve Zarrab’la görüştü bile.

Dahası yakın zamanda tekrar gidebileceği konuşuluyor. Kendi doğum günü şerefine…”