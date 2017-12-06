Ebru Gündeş yılbaşında en çok talep edilen sanatçılardan

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın New York'taki mahkemede tanık olarak dinlendiği dava sürecinde zor günler yaşarken, morali hayranlarından buldu. Gündeş, yılbaşı gecesi en çok talep edilen sanatçılardan oldu.

Ebru Gündeş, sahnede en çok istenen sanatçılar arasında ise Hadise ile 2. sırayı paylaştı. Yılbaşı gecesi sahneye çıkacak isimler ve kanazacakları rakamlar ise şöyle:

Ebru Gündeş'in İsyan performansı

-Tarkan: 1 miyon 300 bin TL/ Kıbrıs

-Hadise: 1 milyon TL/ Kıbrıs

-Ebru Gündeş: 1 milyon TL/ Kıbrıs

-Bülent Ersoy: 900 bin TL/ Antalya

-Murat Boz: 800 bin TL/ Kıbrıs

-Gülşen: 800 bin TL/ Kıbrıs

REZA'DAN BOŞANMA KARARI ALDI

Ebru Gündeş, Amerika’daki davada ortaya attığı iddialarla günlerdir manşetlerde yer alan Reza Zarrab’dan boşanma kararı aldı.

EV ARIYOR

Öte yandan Ebru Gündeş’in, Reza Zarrab’la evlendikten sonra taşındığı Kanlıca’daki yalıda artık kalmak istemediği, birkaç gündür yeni ev arayışında olduğu da gelen haberler arasında. Ayrıca şarkıcının, yakınlarına “Bu süreçte kızımın yara almasını istemiyorum. Her adımımı onu düşünerek atıyorum.” dediği öğrenildi.