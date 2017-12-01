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Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Ebru Gündeş, kocası Reza Zarrab ile ilgili kaygılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresine iletmiş.

Detay Haber | 01.12.2017 - 09:25..
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Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 ilden 53 milletvekiliyle AK Parti Genel Merkezi'ndeki buluşmasında bazı yöneticiler, ABD'deki Reza Zarrab davasını gündeme getirdi.

"EŞİM REZA TÜRKİYE'YE ZARAR VEREBİLİR"

Toplantıda konuşulana göre, Zarrab'ın 2016 yılında ABD'de tutuklanmasının ardından Ebru Gündeş, Erdoğan'ın yakın çevresine "Eşimin ABD'ye gidişi sıradan bir olay değil. Türkiye'ye zarar verecek bir tutum içine girebilir." diyerek endişesini anlattı.

"ABDESTİMDEN ŞÜPHEM YOK Kİ"

Erdoğan da  ABD'de görülen Reza Zarrab davasıyla ilgili, Türkiye'nin İran ile ticari ve enerji ilişkisi olduğunu söyledi, "Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olan yaptık, ambargoyu delmedik." yorumunda bulundu. Ebru Gündeş'in sözleri için ise Erdoğan, "Abdestimden şüphem yok ki, namazımdan şüphem olsun." diye konuştu.

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