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Ebru Polat: Mert Fırat çok saygısız

Ebru Polat, Hande Doğandemir'le ayrıldıktan kısa bir süre sonra İdil Fırat'la evlenme kararı alan Mert Fırat'a tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 11:23..
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Ebru Polat: Mert Fırat çok saygısız

Alışveriş merkezinde görüntülenen şarkıcı Ebru Polat, bu hafta sonu sosyetik güzel İdil Fırat'la dünya evine girmeye hazırlanan oyuncu Mert Fırat'a kararından dolayı sert bir dille eleştirdi.

"ÜZÜCÜ BİR DURUM"

Mert Fırat'ın Hande Doğandemir'le ilişkisinin hemen ardından İdil Fırat'la evlenme kararı almasına tepki gösteren Ebru Polat, "Üzücü bir durum var. Mert Fırat'ın yıllardır bir ilişkisi var. İlişkinin üzerine hemen başka birisiyle evlenilmesi bir kadının gururunu çok inciltiyor. İdil Fırat'a çok yüklenilmemeli, Mert Fırat'a yüklenilmeli. Mert Fırat'ın yaptığı çok yanlış, saygısızlık" diye konuştu.

Ebru Polat: Mert Fırat çok saygısız

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