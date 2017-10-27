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Ebru Şallı: Hamile değilim

Uğur Akkuş ile bu yaz sürpriz bir aşka yelken açan Ebru Şallı'nın hamile olduğu iddia edilmişti.

27.10.2017 - 07:33
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Ebru Şallı: Hamile değilim

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş cephesinden yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde aile arasında imam nikahı kıydığı iddia edilen çiftin İstinye'de birlikte yaşamaya başladığı öne sürülmüştü. Bugün ‘Duymayan Kalmasın’ programda Ebru Şallı'nın hamile olduğu haberine yer verildi. İddialara göre, Harun Tan da, bu süreçte çocukları Beren ve Pars'ın psikolojik olarak etkilenmesini engellemek için eski eşine uyarıda bulundu.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Sessizliğini koruyan Ebru Şallı hakkında çıkan haberlere ve hamile kaldığı dedikodularına isyan etti. Şallı hamile misiniz? sorularına, "Çok büyük iftiraya ve vicdansızlığa uğruyorum, sustuğuma bakmayın. Hukuk bu iftira atanlara cevabını verecektir" dedi.

"İMAM NİKAHI KIYMADIK"

Sevgilisi Uğur Akkuş'un ağabeyi Murat Akkuş'un 'Onlar imam nikahı kıydı yakında evlenecekler" sözlerine ise, "Öyle bir şey yok, öyle biri de yok. Var olmayan kişiler telefonla bağlayıp konuşturuyorlar. Onlarında hesabını hukuk soracak." dedi.

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