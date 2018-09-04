Ebru sanatının inceliklerini öğretiyor

Latin Amerika ülkelerinde ebru dersleri veren ve Türk müziğiyle terapi seansları düzenleyen Uruguay asıllı Türk vatandaşı Meryem Quiolla, ebru sanatını insanlar arasında antik ve manevi bir kanal olarak niteledi.

Meryem Quiolla, Kolombiya'nın başkenti Bogota’nın tarihi merkezi La Candelaria'daki küçük bir atölyede verdiği ebru dersinin ardından açıklamalarda bulundu.

TÜRK KÜLTÜRÜYLE TANIŞTI

İtalyan asıllı bir ailenin çocuğu olarak Uruguay'da doğduğunu anlatan Meryem Quiolla, ailesinin kökenini araştırırken Türk kültürü, sanatı, müziği ve felsefesiyle tanıştığını ifade etti.

İSLAMİYET'E GEÇTİ

Meryem Quiolla, Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubunun (TÜMATA) geçen yıl temmuz ayında vefat eden kurucusu Prof. Dr. Rahmi Oruç Güvenç'in davetiyle 1989'da ilk kez Türkiye'ye geldiğini ve bu süreçte İslamiyet'i seçtiğini kaydetti.

Birkaç yıl önce Türk vatandaşlığına geçtiğini belirten Meryem, Quiolla, Latin Amerika'nın birçok ülkesinde özellikle kadınlara yönelik çalışmalar yürüttüğünü, ebru dersleri verdiğini ve Türk müziğiyle terapi seansları düzenlediğini söyledi.

"RUHA ÇOK İYİ GELİYOR"

"Ebrunun insanlar arasında açılan antik ve manevi bir kanal olduğunu düşünüyorum." diyen Meryem Quiolla, "Suyla dolu tepsi, sudan oluşan insan vücudu gibi. Çok eski bir sanat olan ebru, hem bu yönü hem de esnekliğiyle insanla iletişim sağlıyor ve ruha çok iyi geliyor. Ebruda renkler suyun üstüne düşüp yayılıyor ve görenlerde bu yayılmanın kendi içinde de olduğu gibi bir his bırakıp çok tesir ediyor." dedi .

"EBRU İNSANI ÖZGÜR HİSSETİRİYOR"

Ebru derslerine bu sanata ilgi duyanların yanı sıra kendilerini ifade etmekte zorlanan ya da kararsızlık yaşayanların da katıldığını belirten Meryem Quiolla, "Ebru, insanlara sonuçlarından çekinmeden karar alma fırsatı sağlıyor çünkü karar almaktan korkan ve bu konuda kendi içinde çatışma yaşayan insanlar var. Dolayısıyla kadın olsun çocuk olsun ebrunun icrasında herkes kendini özgür hissediyor."