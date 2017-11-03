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Ebru Şancı yine komşularına laf soktu

Ebru Şancı Öztürk'ün komşu gerginliği devam ediyor.

03.11.2017 - 14:27
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Ebru Şancı yine komşularına laf soktu

Yaşadığı sitenin bahçesinde sokak köpeklerine yem veren ve bu sırada durumdan rahatsız olan komşuları tarafından kameraya alınan Ebru Şancı Öztürk, durumdan duyduğu rahatsızlığı sosyal medya paylaşımına taşıdı.

"PARA VEREYİM DE TİPİNİZİ DÜZELTTİRİN"

Şancı'nın son derece sert ifadeler de içeren metni şöyle:

“Sevimsiz hayvan düşmanı komşularım, sitede 10 tane hayvana (açlıktan kemikleri çıkmış) mama döküyoruz diye resmimizi çekip para cezası keseceklermiş miş miş mişş… Ben sizin gibi paranın esiri değilim 100 tanede kesseniz ben o hayvanları besliycem sefiller! Önce sitenin elektiriklerini açtırın çok konuşacağınıza, aaa tabi sizde o kapasite yok anca köpekle uğraşırsınız… Hayatları boyunca ezikliğini yaşadıkları bir yönetime üye olamayınca site yönetimini kendilerine iş bellediler… Tipsizler ordusu birkaç tane daha ver inşallah bana birgün denk gelirsiniz bekliyorum!”

Ebru Şancı yine komşularına laf soktu

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