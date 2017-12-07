Ece Erken: En büyük ceza verilsin

Son dönemde kadına şiddet konusunda sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan sunucu, açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK CEZALARIN GELMESİ DİLEĞİYLE"

Erken, “Günümüzde hem kadınlara hem de hayvanlara şiddet var. İyi ki sosyal medya var da görüyoruz olayları. Bugün kediye köpeğe şiddet gösteren, yarın bana ya da oğluma neler yapar. Bunlara en büyük cezaların gelmesi dileğiyle” dedi.

"BEN DE ŞİDDET GÖRDÜM"

ünlü sunucu,“Siz şiddet gördünüz mü?” sorusuna “Gördüm, siz de biliyorsunuz” yanıtını verdi. Ece Erken, eski eşi Tuncer Öztarhan’dan şiddet gördüğü iddiasıyla boşanmıştı.