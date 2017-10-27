Ece Sükan'ın keyfi yerinde

Üç yıl önce evlendiği tasarımcı Ümit Benan'a boşanma davası açan stil danışmanı Ece Sükan annesinin yanında ayrılıkla ilgili konuşmak istemedi. Ünlü manken, ''Keyfimiz yerinde. Sıkıntı, dert yok'' demekle yetindi.

ECE'Yİ ALDATTI

İddiaya göre; Beran Benan'ın yaşadığı İtalya- Milano'da bir sevgilisi var. Ece Sükan yakınlarına ''Bu şekilde yürütmem artık sözkonusu değil. İhaneti öğrenince çok kırıldım'' dediği de iddalar arasında.

Ece Sükan ile Ümit Benan, 7 Şubat 2014'te, sade bir törenle Amerika'da evlenmişti.