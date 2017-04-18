Ece Temelkuran hayırcılar için endişeli

Her seçimde saf değiştiren ve son olarak HDP safından Meral Akşener'e göz kırpan Ece Temelkuran, Euronews'e verdiği röportajda hayır cephesi için Avrupa'ya yalvardı, hayırcıların hayatlarının tehlikede olduğunu ileri sürdü.

"HAYIRCILAR HAYATLARI HAKKINDA ENDİŞELİLER"

Temelkuran, "Hepimizin bildiği üzere, Erdoğan’nınki gibi rejimler kin ve nefret duygusuyla beslenir. Milliyetçi duygular o kadar karışmış durumda ki sanırım Hayır oyu kullananalar kendileri tehdit edilmiş hissediyor ve yaşam şekilleri hakkında değil hayatları hakkında endişeliler. Emin olun abartmıyorum.” dedi.

Ece Temelkuran'dan 'Hayırcıların hayatları tehlikede' yalanı