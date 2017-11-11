Economist: İranlılar neden tatil için Van'a akın ediyor

"Neden İranlılar, çalkantılı Türkiye'de tatil yapıyor?".haber başlığıyla yayınlanan yazıda, "Bir dizi terör saldırısı, başarısız darbe girişimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetinin devam eden kovuşurmaları nedeniyle Türk turizminin zon günlerden geçtiği" belirtildi.

Özellikle Batılıların Türkiye'den uzak durduğunu söyleyen dergi, İstanbul ve Akdeniz kıyılarındaki birçok otelin tutunabilmek için fiyatlarında büyük indirime gikttiklerine dikkat çekti.

"RAHATLAMAK İÇİN GELİYORLAR"

Economist, İranlı turistlerin Van'a olan ilgisinin nedenlerini ise şöyle sıralıyor; "Bazıları, turistik yerler için geliyor. Bunlara kentin kıyısındaki büyük göl, göldeki bir adaya inşa edilmiş 1100 yıllık bir Ermeni kilisesi ve bölgenin beyaz kürklü, garip göz renkli kedileri de dahil. Bazıları da alışveriş merkezlerini seviyor ve bavullarını İran'dakinden çok daha ucuza alabildikleri pantolonlar ve polo gömleklerle dolduruyor. Ancak, çoğu biraz rahatlamak için geliyor.





"TÜRKİYE'DE YASAK YOK"

Gece ilerlerken, aralarında yaşlı çiftlerin ve ağır makyajlı, mini etekli kadınların da bulunduğu müşteriler, çoğu sadece İranlılara hizmet veren bodrum gece kulüplerine girip çıkıyorlar. Daha sıcak günlerde parti, göldeki teknelerde sürüyor. Mollaların yönettiği İran'da alkol ve dans yasak. 7 yaşından büyük kızlar başörtüsü takmak zorunda. Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman ancak anayasası laik olan Türkiye'de böyle yasaklar yok."





Van'a 2017'nin ilk 9 ayında İran'dan 388 bin İranlı turist geldi.