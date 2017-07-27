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Eda Erol estetik yaptırmadığını söyledi

Alişan ile evlilik yolunda ilerleyen Eda Erol, estetik yaptırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

27.07.2017 - 13:15
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29 Haziran'da Alişan'la evlilik yolunda ilk adımı atan Eda Erol, samimi açıklamalarda bulundu.

Estetiğe karşı olmadığını belirten Eda Erol, sadece kilo verdiğini estetik yaptırmadığını söyledi.

"3 SENEDİR PİLATESİ BIRAKMADIM"

Habertürk'e konuşan Erol, "Yok Esin. Sadece kilo verdim. Estetiğe karşı değilim. Mutsuzsa yaptırır insan, ama bende hiç estetik yok. Ben o fotoğraflarda çok küçüğüm. Biz kadınlar yaş aldıkça gelişiyoruz. Orada çocuğum. Keşke vücuttan da verselermiş fotoğrafı, ne kadar iri olduğumu görürlerdi. Üç senedir pilatesi hiç bırakmadım." ifadelerini kullandı.

Eda Erol estetik yaptırmadığını söyledi

Eda Erol estetik yaptırmadığını söyledi

Eda Erol estetik yaptırmadığını söyledi

Eda Erol estetik yaptırmadığını söyledi

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