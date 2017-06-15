Edirneli çocukların Atatürk sevgisi

Edirne'de yoldan oyun oynayarak geçen 10 yaşlarında 4 küçük çocuk sanat galerisinin önündeki heykelleri farketti. 2'si kız 4 çocuk heykelleri incelemeye başladı. Önce boğa heykeline bakan çocuklar, daha sonra Atatürk heykeline yöneldi.
ATATÜRK'ÜN ELİNİ ÖPTÜLER
Çocuklar Atatürk heykelini dokunarak inceledi. Sanat galerisinin önünden ayrılma vakti geldiğinde ise izleyenleri duygulandıran anlar yaşandı. Çocuklar Atatürk'le elini öperek vedalaştı. Atatürk heykelinin elini öpüp başlarını dokunduran çocuklar yollarına devam etti.