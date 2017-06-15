Edirneli çocukların Atatürk sevgisi

Kısa adı D-8 olan Gelişmekte Olan Ülkeler Zirvesi'nin 20. yılı İstanbul'da kutlandı. Zirveye Gül de katıldı.

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Valbuena kendisiyle dalga geçti

Boyuyla ilgili yapılan şakalara alışkın olduğunu söyleyen Valbuena, "Hiçbir kafa topunu bırakmam" diyerek espri yaptı.