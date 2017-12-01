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Edis 11 yılı çöpe atamadı

Şarkıcı Edis, eski sevgilisi Aylin Önce ile yeniden barıştı.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 07:57..
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Edis, 11 yıllık sevgilisiyle geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Ayrılığa fazla dayanamayan Edis, sevgilisiyle yeniden barıştı.

Önceki gün sosyal medya hesabından sevgilini etiketleyerek bir paylaşımda bulunan Edis ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Edis 11 yılı çöpe atamadı

LİSE AŞIKLARI

Liseden bu yana aşk yaşayan çifte takipçileri 'Artık evlenin' yorumunda bulundu.

Önceki gün 27. yaşını kutlayan Edis'e sevgilisi doğum günü sürprizi yaptı. Partiye katılanlar arasında Edis'in bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Berfin Erdoğan da vardı. Partiden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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