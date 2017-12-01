Edis 11 yılı çöpe atamadı

Avukat Celal Ülgen, Reza Zarrab'ın ABD'ye gezi için değil Türkiye'de görüştüğü ABD ajanlarıyla anlaştıktan sonra bilerek gittiğini söyledi.

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Abdülkadir Selvi: Erdoğan'ı yıpratmaya çalışıyorlar

Abdülkadir Selvi, ABD'nin Türkiye'ye operasyon yaptığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da onlardan yana olduğunu söyledi.