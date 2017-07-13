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Edoğan, 15 Temmuz anma programında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri anma programında konuşma yapıyor.

13.07.2017 - 16:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"DARBECİLERİN KARŞISINDA DİMDİK DURDUNUZ"

15 Temmuz gecesi vatanı için darbecilere meydan okuyan vatandaşlarımın her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tankların önüne dikilen her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Darbecilerin doğrulttukları silahların karşısında dimdik durarak onlara bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösteren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçeri girerken bir haber aldım. Çukurca'da yine bizim kahraman askerlerimiz 8 tane teröristi öldürdüler. Bizim askerimiz, pilotumuz bunun için vardı. Son haftalarda, son aylarda gerek silahlı kuvvetlerimizin gerek polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucumuzun bütün bu teröristlere dağları, dereleri nasıl dar ettiğini hep birlikte görüyoruz.

SONUNDA İŞİ CANIMIZA KASTETMEYE KADAR GÖTÜRDÜLER

Bu yüzden milletimize hakim olmaya değil hadim olmaya geldik. Önce bizi küçümseyerek milletten uzak tutmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca cezaevine attılar. Netice alamayınca siyaset yoluyla hizmet etmemizi engellemeye kalktılar. Sonunda işi 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi canımıza kastetmeye kadar götürdüler. Bu fakirin canını alınca 80 milyonluk Türkiye'yi teslim alacaklarını sandılar.

ALLAH'IN HESABININ TÜM HESAPLARIN ÜZERİNDE OLACAĞINI DÜŞÜNEMEMİŞLER

Ülkeyi teslim alma hevesine katıldılar. Biz milletimizle birlikte ölümü göze alarak yola çıktığımızda bu nasipsizlerin yüreğine korku çoktan düşmüştü. FETÖ'nün ruhlarını ve bedenlerini sattıkları şarlatanla birlikte çırpınışların eseridir. Bu alçaklar o gece kendilerince her şeyi hesap etmişler. Sadece Allah'ın hesabının tüm hesapların üzerinde olacağını düşünememişler. 15 Temmuz gecesine dair öyle hatıralar, kareler, arkaplan hikayeler var ki, inanın üzerimizdeki yükün ağırlaştıkça ağırlaştığını hissediyoruz.


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