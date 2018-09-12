taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.37135
Euro
7.41405
Altın
1204.121
Borsa
92227.37
Gram Altın
246.133

Eğlenceli tiyatro oyunları çocuklarla buluşuyor

Düşyeri Deneyim Kulübü, çocukları her hafta tiyatro oyunları ve çocuklar için hazırlanan filmlerle buluşturuyor.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 11:33..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Çocuklar ve ailelerinin keyifli vakit geçireceği Düşyeri Deneyim Kulübü’nde bu hafta “Pepee Sevmek Zamanı, Masal Kahramanları Tartaron’a Karşı, Karlar Kraliçesi” tiyatro oyunları yer alıyor.

YENİ OYUNLAR ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Okulların açılmasına az kaldı. Okula başlamadan önce çocuklar aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmeye devam ediyor. Yaz boyunca tiyatro oyunları ve filmlerin gösterimi devam eden Düşyeri Çocuk Kulübü’nde bu hafta da birbirinden güzel tiyatro oyunları çocukları bekliyor.

Eğlenceli tiyatro oyunları çocuklarla buluşuyor

İLK KEZ SAHNELENECEK

“Masal Kahramanları Tartaron’a Karşı” tiyatro oyunu ilk kez çocuklarla buluşuyor Düşyeri Deneyim Kulübü’nde her hafta sonu eğlenceli tiyatro oyunları ve filmler çocukları bekliyor.

HEM EĞLENDİRİYOR, HEM DE ÖĞRETİYOR

15 Eylül Cumartesi “Masal Kahramanları Tartaron’a Karşı” ve 16 Eylül Pazar günü “Karlar Kraliçesi” tiyatro oyunları çocukları bekliyor. İ

lk kez çocuklarla buluşacak olan “Masal Kahramanları Tartaron’a Karşı” tiyatro oyunu eğlenceli aynı zamanda öğretici içeriğiyle minik izleyicilerine keyifli vakit sunmayı hedefliyor.

Yaz boyunca film ve tiyatro gösterimleriyle çocukların ve ailelerinin keyifli aynı zamanda eğitici vakit geçirmelerini sağlayan Düşyeri Deneyim Kulübü okullar açılmadan önce çocukları iyi vakit geçirmeye davet ediyor.

Eğlenceli tiyatro oyunları çocuklarla buluşuyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

126
ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

136
Erdoğan'dan döviz kararı

Erdoğan'dan döviz kararı

57
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

27
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

23
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

90
13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM