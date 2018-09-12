Eğlenceli tiyatro oyunları çocuklarla buluşuyor

Çocuklar ve ailelerinin keyifli vakit geçireceği Düşyeri Deneyim Kulübü’nde bu hafta “Pepee Sevmek Zamanı, Masal Kahramanları Tartaron’a Karşı, Karlar Kraliçesi” tiyatro oyunları yer alıyor.

YENİ OYUNLAR ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Okulların açılmasına az kaldı. Okula başlamadan önce çocuklar aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmeye devam ediyor. Yaz boyunca tiyatro oyunları ve filmlerin gösterimi devam eden Düşyeri Çocuk Kulübü’nde bu hafta da birbirinden güzel tiyatro oyunları çocukları bekliyor.

İLK KEZ SAHNELENECEK

“Masal Kahramanları Tartaron’a Karşı” tiyatro oyunu ilk kez çocuklarla buluşuyor Düşyeri Deneyim Kulübü’nde her hafta sonu eğlenceli tiyatro oyunları ve filmler çocukları bekliyor.

HEM EĞLENDİRİYOR, HEM DE ÖĞRETİYOR

15 Eylül Cumartesi “Masal Kahramanları Tartaron’a Karşı” ve 16 Eylül Pazar günü “Karlar Kraliçesi” tiyatro oyunları çocukları bekliyor. İ

lk kez çocuklarla buluşacak olan “Masal Kahramanları Tartaron’a Karşı” tiyatro oyunu eğlenceli aynı zamanda öğretici içeriğiyle minik izleyicilerine keyifli vakit sunmayı hedefliyor.

Yaz boyunca film ve tiyatro gösterimleriyle çocukların ve ailelerinin keyifli aynı zamanda eğitici vakit geçirmelerini sağlayan Düşyeri Deneyim Kulübü okullar açılmadan önce çocukları iyi vakit geçirmeye davet ediyor.