Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayında öncü ihracatın yıllık yüzde 13,1 artışla 15,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,7 oldu.

Bakan Pekcan, bu rakamın Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı olduğunu söyledi.

Öte yandan, ekim ayında ithalat yüzde 23,5 düşüşle 16,26 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 92 AZALDI

Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 92,81 azlarak 529 milyon dolar oldu.

Son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7,9 oranında artış ile 166 milyar 809 milyon dolara çıktı.

İthalat ise yüzde 3,8 artış ile 234 milyar 48 milyon dolar oldu.