taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3994
Euro
7.4097
Altın
1197.685
Borsa
93274.15

Ekmek üreticilerinden zam talebi

Un fiyatlarına yapılan zammın ardından açıklama yapan Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Kavuncu, "Fırıncıların giderlerini karşılayabilmesi için ekmek fiyatının 2 TL olması lazım" dedi.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 12:41..
  1. Haberler
  2. Gündem

Ekmek fiyatlarının tartışıldığı günlerde un ve ekmek üreticileri karşı karşıya geldi. Ekmek Üreticileri Federasyonu'ndan konuya ilişkin tartışılacak bir açıklama geldi.

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, doğalgaz, mazot, elektrik ve una yapılan zamların ardından fırıncıların zor duruma düştüğünü belirterek ekmek fiyatlarının 2 liraya çıkartılması gerektiğini belirtti.

Ekmek üreticilerinden zam talebi

EKMEĞE ZAM TALEBİ

250 gram ekmeğin maliyetinin 1 TL 75 kuruşa yükseldiğini belirten Kavuncu, ekmek fiyatının 2 TL olması gerektiğini ifade etti.

Kavuncu, un fiyatlarındaki artışın maliyeti de etkilediği bu sayede fırıncıların ayakta kalabilmesi için mevcut iskontonun da yetersiz kaldığını belirtti.

Ekmek üreticilerinden zam talebi

UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONUNDAN CEVAP

Ekmek üreticilerine destek yufkacılardan geldi. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Odası Başkanı Mehmet Polat, un maliyetlerinin fazlalaşması nedeniyle zam yapacaklarını duyurdu. Polat bir çuval unun 150 TL'den 175 TL'ye çıktığını belirtirken Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'ndan konuya ilişkin cevap gecikmedi.

Ekmek üreticilerinden zam talebi

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, un sanayicilerinin 95 liradan ekmeklik buğday ununu teslim etmeye hazır olduğunu belirterek, "Bugünkü şartlara göre bu fiyat sanayicilerimiz için de fırıncı için de makul. 175 lira diyerek piyasada bir tedirginlik, bir panik havası yaratılıyor. Biz bugün 1 milyon çuval unu 95 liradan temin etmeye hazırız." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

105
IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

182
Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

284
Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

310
Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

256
Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

229
Başkan Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz

Başkan Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz

177
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM