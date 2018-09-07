Ekmek üreticilerinden zam talebi

Ekmek fiyatlarının tartışıldığı günlerde un ve ekmek üreticileri karşı karşıya geldi. Ekmek Üreticileri Federasyonu'ndan konuya ilişkin tartışılacak bir açıklama geldi.

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, doğalgaz, mazot, elektrik ve una yapılan zamların ardından fırıncıların zor duruma düştüğünü belirterek ekmek fiyatlarının 2 liraya çıkartılması gerektiğini belirtti.

EKMEĞE ZAM TALEBİ

250 gram ekmeğin maliyetinin 1 TL 75 kuruşa yükseldiğini belirten Kavuncu, ekmek fiyatının 2 TL olması gerektiğini ifade etti.

Kavuncu, un fiyatlarındaki artışın maliyeti de etkilediği bu sayede fırıncıların ayakta kalabilmesi için mevcut iskontonun da yetersiz kaldığını belirtti.

UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONUNDAN CEVAP

Ekmek üreticilerine destek yufkacılardan geldi. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Odası Başkanı Mehmet Polat, un maliyetlerinin fazlalaşması nedeniyle zam yapacaklarını duyurdu. Polat bir çuval unun 150 TL'den 175 TL'ye çıktığını belirtirken Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'ndan konuya ilişkin cevap gecikmedi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, un sanayicilerinin 95 liradan ekmeklik buğday ununu teslim etmeye hazır olduğunu belirterek, "Bugünkü şartlara göre bu fiyat sanayicilerimiz için de fırıncı için de makul. 175 lira diyerek piyasada bir tedirginlik, bir panik havası yaratılıyor. Biz bugün 1 milyon çuval unu 95 liradan temin etmeye hazırız." dedi.