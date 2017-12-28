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Ekonomik güven endeksi Aralık’ta düştü

Ekonomik güven endeksi yüzde 3 oranında azalarak 95 oldu.

İHA | 28.12.2017 - 10:13..
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Ekonomik güven endeksi Aralık’ta düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre; ekonomik güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3 oranında azalarak 97,9 değerinden 95 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

ARALIK AYI RAKAMLARI

Aralık ayında tüketici güven endeksi 65,1 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 109,2 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 96,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 81,6 değerine geriledi.

Aralık ayında perakende ticaret güven endeksi ise 100,6 değerine yükseldi.

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