Ekonomiyi canlandırma hamlesi meyvelerini verdi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında dayanıklı tüketim malları üretiminde artış yüzde 7.7 ve mobilya üretiminde artış da yüzde 7.3 olarak gerçekleşti.

TÜİK’in yaptığı sanayi ciro endeksi araştırmasına göre Mart ayında sanayi cirosu bir önceki aya göre yüzde 1.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0.6 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.2 arttı.

SANAYİ CİRO ENDEKSİNDE %24,6 ARTIŞ

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 31.5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 26.2 arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ DAYANIKLI TÜKETİM MALINDA

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 7.7 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 7.3 ile mobilya imalatında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 6.5 ile diğer imalatlar ve yüzde 6.4 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı takip etti.

EN FAZLA AZALIŞ GÖSTEREN KATEGORİ ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 19.5 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 10.3 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 5.9 ile kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı takip etti.

BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 11,9 ARTIŞ

2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi yüzde 11.9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24.4 arttı.















