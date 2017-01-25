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El Bab’da Türk askerine roketli saldırı: 1 şehit 5 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı’nın sürdürüldüğü Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında DEAŞ Türk askerlerine roketli saldırı düzenledi.

25.01.2017 - 18:57
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El Bab’da Türk askerine roketli saldırı: 1 şehit 5 yaralı

El Bab’da Türk askerine roketli saldırı: 1 şehit 5 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı’nın sürdürüldüğü Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından Türk birliğinin bulunduğu bölgeye roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 askerin şehit, 5 askerin de yaralandığı bildirildi.

BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI

DEAŞ terör örgütü unsurları öğleden sonra El Bab bölgesindeki Türk askerlerinin bulunduğu alana roket atarlı saldırı düzenledi. Birlikte bulunan bazı Türk askerlerinin yaralandığı saldırı sonrası DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölge karadan ve havadan ateş altına alındı.

YARALI ASKERLER VAR

Saldırıda yaralanan askerlerin bölgeden tahliyesine başlanırken, tedavi için götürülecekleri Gaziantep ve Kilis’teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.

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