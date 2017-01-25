El Bab’da Türk askerine roketli saldırı: 1 şehit 5 yaralı

Meltem Cumbul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Hayır' diyeceğini söyledi.

Sosyal medyada ünlüler Rıdvan Dilmen'in mesajıyla yeni bir akım başlattı.

Trump'ın, birçok ülkeden göçmenlerin ABD'ye girişini geçici olarak yasaklayan, kararnameye bugün imza atacağı iddia edildi.

MİT ajanlarının listesini Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere teslim eden FETÖ imamı Cemal Bulut, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

PKK ile görüşen FETÖ imamı tutuklandı

Cem Yılmaz'ın tweet'ini alıntılayan CHP'li Eren Erdem, Atatürk'ün rehberimiz olması gerektiğini söyledi.

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DEAŞ'ın kadısı tutuklandı

Reina'ya düzenlenen terör saldırısına ilişkin Zeytinburnu'nda yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı.