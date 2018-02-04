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El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

Terör örgütü El-Nusra’nın, İdlib kırsalında Rus jetini düşürdüğü ana ilişkin görüntüler yayınlandı.

İHA | 04.02.2018 - 09:02..
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El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

Suriye'nin İdlib kentinin kırsalında, terör örgütü El-Nusra’nın Rus jetini düşürdüğü görüntüler ortaya çıktı.

El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

HAVA SAVUNMA SİLAHI İLE VURULDU

El-Nusra İdlib kırsalında Rus jetini düşürmüş, Rus pilot da militanlar tarafından öldürülmüştü. Saldırıya ilişkin yeni görüntüler bugün ortaya çıktı.

Görüntülerde bir aracın arkasına kurulan hava savunma silahını aralıksız ateşleyen El-Nusra'lı teröristler, bir süre sonra SU-25 tipi savaş uçağını vurdu. Gövdesine isabet alan uçak kısa bir süre sonra alev alarak yere çakıldı.

Saldırıda Rus pilot hayatını kaybetti.

El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

RUSYA SAVAŞ UÇAKLARI KARŞILIK VERDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus savaş uçağının düşürüldüğü bölgeye yapılan hava harekatında 30 Suriyeli muhalifin öldürüldüğü belirtildi.

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