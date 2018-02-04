El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

Genelkurmay Başkanlığı, sınırlarımızda ve Irak'ın kuzeyinde konumlanan terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda, PKK'nın lider kadrosundan iki kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Kuzey Kore, kömür, demir, çelik ve BM tarafından yasaklanan diğer maddeleri ihraç ederek kendisi için alınan yaptırım kararlarını deliyor.