Suriye'nin İdlib kentinin kırsalında, terör örgütü El-Nusra’nın Rus jetini düşürdüğü görüntüler ortaya çıktı.
El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı
HAVA SAVUNMA SİLAHI İLE VURULDU
El-Nusra İdlib kırsalında Rus jetini düşürmüş, Rus pilot da militanlar tarafından öldürülmüştü. Saldırıya ilişkin yeni görüntüler bugün ortaya çıktı.
Görüntülerde bir aracın arkasına kurulan hava savunma silahını aralıksız ateşleyen El-Nusra'lı teröristler, bir süre sonra SU-25 tipi savaş uçağını vurdu. Gövdesine isabet alan uçak kısa bir süre sonra alev alarak yere çakıldı.
Saldırıda Rus pilot hayatını kaybetti.
RUSYA SAVAŞ UÇAKLARI KARŞILIK VERDİ
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus savaş uçağının düşürüldüğü bölgeye yapılan hava harekatında 30 Suriyeli muhalifin öldürüldüğü belirtildi.