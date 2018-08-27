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El sanatları ustaları Ahlat'ta buluştu

Çini, seramik, ebru, minyatür, dokumacılık gibi unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarını yaşatan ustalardan yaklaşık 50'si, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında buluştu.

AA | 27.08.2018 - 09:58..
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Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda kurulan kıl çadırlarda geleneksel sanatlarını icra eden Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, etkinliklere katılan vatandaşları sanatları hakkında bilgilendiriyor.

FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORLAR

Sanatçılar, çadırları ziyaret edenlere çamurdan vazo hazırlamayı, ebru yapmayı, çini işlemeyi, halı dokumayı, çorap örmeyi öğreterek geleneksel el sanatlar konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ebru-minyatür sanatçısı Suna Koçal, devletin son yıllarda çok güzel organizasyonlar yaparak geleneksel sanatların yeniden canlanmasını sağladığını söyledi.

El sanatları ustaları Ahlat'ta buluştu

TÜRK DEĞERLERİNİ TANITIYORLAR

Malazgirt Zaferi etkinlikleri için Bakanlığın davetlisi olarak Yalova'dan geldiğini anlatan Suna Koçal, dünyanın neresinde olursa olsun bu etkinliklere katılarak öz Türk değerlerini ve sanatlarını tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

El sanatları ustaları Ahlat'ta buluştu

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