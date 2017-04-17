Daha temiz bir çevre ve çöp sahalarındaki metan gazı salınımının önüne geçmek için seferberlik başlatan Elazığ belediyesi, il merkezi ve ilçeleri ile Tunceli'nin Pertek, Hozat ve Çemişgezek ilçelerinden gelen evsel atıkları işleyerek Çöteli Katı Atık Depolama Sahası'nda elektrik enerjisine dönüştürüyor. Tesiste 2016 yılında atıkların işlenmesiyle üretimi gerçekleştirilen yaklaşık 15 milyon kilovat elektrik enerjisi, ulusal sisteme verildi.

5 BİN METREKÜP KAPASİTELİ BALONA İLETİLİYOR

Katı atık depolama sahasında günlük biriktirilen çöpler iş makineleri ile sıkıştırılıp üzeri toprakla kapatılarak metan gazı oluşması sağlanıyor. Oluşan metan gazı hava körüğü ile çöp sahasından çekilerek 5 bin metreküp kapasiteli balona iletiliyor. Burada biriktirilen gaz daha sonra gaz motorlu elektrik jeneratörleri ile yakılarak elektrik enerjisi üretiliyor.

Elazığ Belediyesi çöp gazını elektriğe dönüştürüyor

DÜNYADA ÖNEMİ GİDEREK ARTIYOR

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, yaptığı açıklamada, gelişmiş ülkelerde çevre kaygılarıyla doğan bu tesislerin, enerji arz güvenliğine katkı sağladığı gibi metan gazı salınımı ile patlama riskini de ortadan kaldırdığı için tüm dünyada öneminin giderek arttığını belirtti.

2 MİLYON AİLEYE ELEKTRİK ENERJİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2014 yılında belediyeler tarafından 28 milyon ton katı atık toplandığını dile getiren Yanılmaz, hesaplamalara göre bu rakamla elde edilecek biyogazdan günlük yaklaşık 2 milyon civarındaki hanenin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi. Yanılmaz, ''Aralık 2015 tarihi itibarıyla 2,8 megavat kapasiteli tesisimizi hizmete sunduk. Günlük işlenen 400 ton çöpten 10 bin konuta yetecek elektrik enerjisini buradan temin ediyoruz'' dedi.