Elbistan Kalesi turizme kazandırılacak

Kahramanmaraş'taki Roma dönemi yapısı Elbistan Kızkalesi, proje ve restorasyon çalışmalarının ardından kent turizmine dahil edilecek.

TESCİL EDİLDİ

Kızkalesi, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2016 yılında tescil edildi.

600 metre yükseklikteki tepenin üzerine inşa edilen kale, stratejik konumuyla geniş ova ve geçit bölgesini görmesiyle de dikkat çekiyor. Kızkalesi, Kayseri'yi Çukurova'ya bağlayan askeri yol üzerinde bulunan kalelerin de önemli bir halkasını oluşturuyor.





TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Kahramanmaraş'ın tescilli 32 kalesinden biri olan Elbistan Kızkalesi, restorasyon çalışmalarının ardından kentin kültür turizmine katkı sağlayacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Roma dönemine ait kalenin Bizans, Anadolu Selçuklu, Dulkadir Beyliği ve Osmanlı dönemlerinde restorasyondan geçirildiğin söyleyerek, bunun Elbistan'da inşa edilen en büyük kale olduğunu belirtti.



