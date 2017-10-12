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Elçin Sangu'nun annesi isyan etti

Güzel oyuncu Elçin Sangu'nun annesi, "Kızımın istikbalini engelledi." dedi.

12.10.2017 - 11:35
  1. Haberler
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Menajer Başay Okay’ın Elçin Sangu’ya açtığı 100 bin dolarlık tazminat davasının yeni duruşmasında, ünlü oyuncunun annesi Müyesser Ses tanık olarak dinlendi. Okay ve Sangu’nun hazır bulunduğu duruşmada ünlü oyuncunun annesi Müyesser Ses de tanık olarak dinlendi.

"ZATEN ALKOL PROBLEMİ VAR"

Müyesser Ses, duruşmada şöyle konuştu: “Başay hanım kızımın hayranlarıyla çirkin atışmalar yaptı. Kızım üzüldü, çok zarar gördü. Bu sebeple ondan ayrıldı. Başay hanımın internette yaptığı kötü yorumların kızımın istikbalini engellediğini düşünüyorum. Zaten alkol problemi de vardı.” duruşma tarafların yazılı beyan vermesi için ertelendi.

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