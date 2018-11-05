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Elçin Sangu Lady Diana olmak istiyor

Oyuncu Elçin Sangu, BeStyle Dergisi'ne verdiği röportajda hayalindeki rolü açıkladı.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 07:22..
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BeStyle Dergisi'ne kapak olan Elçin Sangu, samimi açıklamalarda bulundu. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Bölümü mezunu Elçin Sangu, aldığı eğitimin oyunculuk mesleğinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Elçin Sangu Lady Diana olmak istiyor

"OKULDA TEMEL YAPTIM"

Sangu, ''Operanın müzik ve oyunculuk sergilendiği bir sanat dalı olmasından dolayı aslında teknik olarak zaten oyunculuk yapıyorsun. Tek farkı kamera karşısında olmaması ve canlı performans sergileniyor olması. Konservatuvar okuduğum zamanda, öğrenmek zorunda olduğumuz, şarkı söylemek, enstrüman çalmak, dans etmek, dil öğrenmek şu an yaptığım mesleğin temelini oluşturdu diyebilirim'' şeklinde konuştu.

Oyuncu, 21 yıl önce Paris'te trafik kazasında ölen İngiltere Prensesi Lady Diana'yı canlandırmak istediğini söyledi.

Elçin Sangu Lady Diana olmak istiyor

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