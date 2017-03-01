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Elma üzerinde kulak yetiştirdiler

Kanada'da Ottawa Üniversitesi'nde yapay organ üretimi üzerine çalışan bilim insanları elmadan kulak geliştirmeyi başardı.

01.03.2017 - 11:23
  1. Haberler
  2. Sağlık

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Doçent doktor Andrew Pelling, öncülüğündeki ekip, laboratuvarda elma dilimleri üzerinde insan doku ve hücreleri geliştirildi.

"ÇOK UCUZ BİR MALZEME"

Pelling, "Bitkilerde damar oluşumuna yardım eden ve çevresindeki hücrelerin işgaline açık yapılar bulunuyor. Bunu geliştirebilmek gerçekten zor. Ama bu sorunu oldukça ucuz bir malzeme ile çözdük." dedi.

İLERİDE DİĞER ORGANLAR İÇİN DENENECEK

Andrew Pelling, "Bir sonraki adım, bu yöntemin daha karmaşık sistemlerde, organ, kemik ya da kaslarda kullanılıp kullanılamayacağını denemek. Bu çok hesaplı malzemeyle, birçok farklı yapıyı geliştirebiliyoruz." diye konuştu.

ELMADAN İSKELE

İşlem, elmadaki bazı hücrelerin  ayıklanmasıyla başlıyor. Geriye kalan selüloz, hücre üretimi için "yapı iskelesi" olarak kullanılıyor. Elma kulağın denendiği farelerin bağışıklık sistemi yapıya karşı çok az tepki gösterdi.

Elma üzerinde kulak yetiştirdiler

Kulağın kullanılabilirliği için klinik testler devam ediyor.

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