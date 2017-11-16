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Elon Musk'tan elektrikli kamyon duyurusu

Tesla Motors'un CEO'su, elektrikli kamyonu Twitter'dan duyurdu.

16.11.2017 - 10:54
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Tesla, Model 3’ün geciken siparişlerini yetiştirmek için mücadeleye devam ediyor. Ancak bu Elon Musk’ın yeni bir elektrikli aracını tanıtmasına engel teşkil etmedi. Perşembe günü ilk elektrikli kamyonunu tanıtacak olan Tesla’nın patronu Twitter aracılığıyla canlı yayın yapacaklarını duyurdu.

Elon Musk'tan elektrikli kamyon duyurusu

Geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Elon Musk, yeni elektrikli ve uzun mesafeli kamyonunu perşembe akşamı tanıtacağını açıkladı.

Elon Musk'tan elektrikli kamyon duyurusu

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu yeni araç zihninizi kafanızdan temizleyip alternatif bir boyuta uçuracak." gibi ilginç bir cümle kurdu. Tesla, elektrikli kamyonun tanıtımının birkaç hafta önce yapılmasını planlanıyordu.

Elon Musk'tan elektrikli kamyon duyurusu

Musk, Model 3’ün üretiminde aksaklıkların yaşanması, Porto Riko ve diğer kasırga bölgeleri için yapılan yardımlar nedeniyle gecikmelerin yaşandığını belirtti. Tesla, yeni elektrikli kamyonunun tanıtımını kendi web sitesinde ve Youtube kanallarında canlı olarak yayınlayacak.

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