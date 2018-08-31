Elpek bezi dokumacılığını geleceğe aktarıyor

Nilgün Efes, Zonguldak Ereğli'de unutulmaya yüz tutmuş elpek bezini yeniden canlandırma hedefiyle 20 yıl önce kurduğu atölyede, dokumacılığı yaşatan kadın ustalar arasında yer alıyor. Nilgün Efes, her aşaması dikkat ve sabır isteyen işini azimle sürdürüyor.

ZAMANA DİRENMESİNİ SAĞLIYOR

Atölyesinde yaşları 30 ila 60 arasında değişen 3 kadına istihdam da sağlayan Nilgün Efes, ev dekorasyonu için hazırladığı elpek bezlerini yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunarak, şehir turizmine katkı sağlamaya çalışıyor.

Tasarımlarını ve modelleri yenileyerek elpek bezinin zamana direnmesini sağlayan Nilgün Efes, şehir kültürünü yansıtan dokumacılığı gelecek kuşakların da devam ettirmesini arzuluyor.

GAZETECİLİĞİ BIRAKTI

Elpek bezi atölyesi sahibi Nilgün Efes, bir gazetecinin girişimcilik üzerine yazdığı makalenin kendisini etkilediğini ve gazetecilik mesleğini bırakıp kendi işini kurmaya karar verdiğini söyledi.

İlçede unutulmaya yüz tutmuş elpek bezini yeniden canlandırma hedefiyle yola çıktığını anlatan Efes, elpek bezinin dokunmasını ustalarından gözlemleyerek öğrendiğini ve kurduğu atölyede bu sanatı ayakta tutmak için mücadele verdiğini belirtti.

"BU MESLEĞİ TEKRAR AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUM"

Nilgün efes, "Elpek bezi ilçede kaybolup gitmişti ve bir tane tezgah örneği bile yoktu. Bir iş kurmayı düşünüyordum, 'Bunu yapabilir miyiz, nasıl olur?' derken kolları sıvadık. 5 tezgahla üretime başladık. Bezi dokumakla bitmiyor. Pazarı da üretimde önemli bir kalemi oluşturuyor. Fuarlara açılarak hem pazar sorununu aştık hem de ilçede tekrar canlandırılıp dokunmaya başlandığını Türkiye'ye duyurmuş olduk." dedi.

"DİKKAT VE SABIR GEREKİYOR"

Nilgün Efes, elpek bezinin, çözgü hazırlama, tahar yapma, dokuma ve püsküllerinin bağlanma aşamalarının her birinin el işi olduğunu, dikkat ve sabır isteyen el sanatının aynı zamanda maliyeti bulunduğunu vurguladı.

"TASARIMLARIMIZI GÜNCELLEDİK"

Tüm el sanatlarında olduğu gibi elpek bezini dokumanın da emek ve zaman istediğini anlatan Efes, "Tasarımları güncelledik. Otantik haliyle dokumakla beraber güncel ihtiyaçlara yönelik şal, Amerikan servis ve günün modern evlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarımlarımızı güncellemiş olduk ve bugünlere getirdik" dedi.