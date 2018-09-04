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Emekli öğretmenin cura sevdası

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Necati Arslan, Yörük çalgılarından curayı ustası ve icracısı olarak yaşatmaya çalışılıyor.

AA | 04.09.2018 - 13:52..
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Emekli öğretmenin cura sevdası

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan iki çocuk babası 65 yaşındaki cura ustası Necati Arslan, yurdun çeşitli yerlerinde 27 yıl sınıf öğretmenliği yaptı.

Bir yandan öğrencilerini bilgiyle buluşturan Arslan, bir yandan da curayı çocuklarla tanıştırarak onlara Yörük kültürünü anlattı.

ZİYARETÇİLERE CURA ÇALIYOR

Otuz yıldır curayı hem yaparak hem de çalarak yaşatmak için mücadele eden Arslan, atölyeye olarak da kullandığı Gölhisar'daki bir kültürevinde yaptığı curaları sergiliyor.

Curayla ilgili tanıtım faaliyetleri ile festivallere de katılan Necati Arslan, zaman zaman Gölhisar'da bulunan gladyatörler şehri olarak da bilinen Kibyra Antik Kenti'ne giderek ziyaretçilere cura çalıyor.

Emekli öğretmenin cura sevdası

YOĞUN MESAİ

Curanın ortalama bir haftada büyük bir emekle yapıldığını anlatan Necati Arslan, temin ettiği ardıç ağaçlarını kültür evindeki atölyesinde kesiyor. Elde ettiği parçaları yaş ya da kuru olarak balta tipi cura tekniği ile oyan Necati Arslan, oyma işlemi bittikten sonra ise kapak ve sap takıyor. Son olarak da burgu yuvalarını açan Arslan, tellerini de monte ederek curayı tamamlıyor.

"USTALARIMIN SAYESİNDE BURALARA GELDİM"

Necati Aslan, "Önceleri bağlama yapma ve çalma işi ile uğraşırken 1980'li yılların sonlarına doğru çocukluğumun hayali olan curaya yöneldim. Cura unutulmaya yüz tutmuş bir çalgı aleti olduğu için, onu yaşatmak istedim. Tabii ki bu günlere ustalarımın sayesinde geldim. Bağlama ustam Çavdır Kızıllar köyünden rahmetli Durmuş Erbil'di. Cura ustam ise Çavdır Kozağaç beldesinde Habip Özyurt'tur. Habip ustamın dizine çöküp usta-çırak ilişkisiyle yetişerek bugünlere geldik." diye konuştu.

Emekli öğretmenin cura sevdası


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