Emel Müftüoğluu: Dertlerimizden utanalım

Emel Müftüoğlu soğukta ve yerde yatan askerlerin fotoğraflarını paylaştı.

"ALLAH ONLARI KORUSUN"

Şarkıcı fotoğrafın altına; "Dün gece kombi arızalanmış ev çok soğuktu... Sevgilim bu yatak çok rahatsız değiştirelim mi? Doğru dürüst uyuyamıyoruz... Akşama ne yesek, şöyle deniz kenarı balık mı, et mi? Ay o Zerrin’in dün geceki hali neydi, nasıl rüküş giyinmiş davette… Böyle bir sonradan görmelik görmedim. Her yer indirime girmiş daha fırsat bulup bir çöp alamadım... Ne çok derdimiz var di mi? Bu resmi koydum ki çok sıkıldığımızda bu soğuk taşlara yatan çocuklarımıza bakıp dertlerimizden utanalım... Allah onları korusun. Hepsi birer kahraman olan bu korkusuz çocuklarımızı bir an önce sevdiklerine kavuştursun... " mesajını yazdı.