Emeviler döneminde yapılan tuvaletler bulundu

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Harran Ören Yeri'nde, Emeviler Dönemi'nde İslami esaslara göre yapılan 32 tuvalet ortaya çıkarıldı.

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, yaptığı açıklamada, Harran'daki kazı çalışmalarının yaklaşık 100 kişilik ekiple sürdürüldüğünü söyledi.

DÜNYANIN EN ESKİ YERLEŞİM YERLERİNDEN BİRİ

Kazı alanında özellikle Orta Çağ dönemine ait bulgu ve eserlere rastladıklarını belirten mehmet Mehmet Önal, önceki dönem kazılarında hamam ve saray kalıntıları buldukları bölgelerde detaylı çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Mehmet Önal, Harran'ın dünyanın en eski yerleşim birimlerinden birisi olması dolayısıyla tarih kitaplarında sıkça anlatıldığını ve ilçenin bilinmeyenlerinin de gün geçtikçe ortaya çıkarılmaya başlandığını dile getirdi.

Harran'ın özellikle Bakır Taş (Kalkolitik) Çağı'ndan Orta Çağ sonlarına kadar geçen süreye ilişkin önemli bilgi ve bulguları barındırdığını aktaran Mehmet Önal, ilçenin coğrafi konumu itibarıyla aynı zamanda bir ticaret merkezi olduğunu kaydetti.

İSLAMİ ESASLARA GÖRE YAPILMIŞ

Yunan ve Roma döneminde insanların tuvaletlerde yan yana oturduğunu aktaran Mehmet Önal, İslami esaslara göre yapılan tuvaletlerde ise mahremiyete özen gösterildiğine işaret etti.

Mehmet Önal, tuvaletler arasında ince perdeler ile ayrı havuz ve musluğun bulunduğunu dile getirerek, tuvaletlerin yer aldığı bölgede yaklaşık 1,5 metre genişliğinde ve 1,75 metre yüksekliğinde kanalizasyon kanallarının da yer aldığını bildirdi.