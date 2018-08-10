Emina Jahovic Mustafa Sandal'ı azarladı

10 yıllık evlilikleri anlaşmalı boşanma olarak biten ikili, önceki gün Bozburun'da demirli lüks teknelerinde buluştu.

EMİNA MUSTAFA'YA BAĞIRDI

Sabahın erken saatlerinde tekneye ayrı ayrı gelen ikilinin, gergin konuşmaları ve hareketleri dikkat çekti.

Teknenin üst kısmına oturan ve elinden telefonunu bir an olsun düşürmeyen Emina Jahovıc, Mustafa Sandal'ın yanına gelmesi ile iyice gerildi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Bir anda yerinden kalkan ve sinirlerine hakim olamayıp el hareketleri yapan Jahovıc, deyim yerindeyse eski eşini tehdit etti.

Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre hemen teknenin en ön kısmına giden ve yalnız başına güneşlenmeye başlayan Emina'nın, telefonu ile sürekli oynaması ve facetime (görüntülü konuşma) yapması dikkat çekti.