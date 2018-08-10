taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.185
USD
5,7187
EURO
6,5725
ALTIN
222,49
PETR
72,1400

Emina Jahovic Mustafa Sandal'ı azarladı

Popçu Mustafa Sandal ve boşandığı Sırbistan'lı eşi Emine Jahovıc, yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir araya geldi.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 09:12..
  1. Haberler
  2. Magazin

10 yıllık evlilikleri anlaşmalı boşanma olarak biten ikili, önceki gün Bozburun'da demirli lüks teknelerinde buluştu.

EMİNA MUSTAFA'YA BAĞIRDI

Sabahın erken saatlerinde tekneye ayrı ayrı gelen ikilinin, gergin konuşmaları ve hareketleri dikkat çekti.

Teknenin üst kısmına oturan ve elinden telefonunu bir an olsun düşürmeyen Emina Jahovıc, Mustafa Sandal'ın yanına gelmesi ile iyice gerildi.

Emina Jahovic Mustafa Sandal'ı azarladı

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Bir anda yerinden kalkan ve sinirlerine hakim olamayıp el hareketleri yapan Jahovıc, deyim yerindeyse eski eşini tehdit etti.

Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre hemen teknenin en ön kısmına giden ve yalnız başına güneşlenmeye başlayan Emina'nın, telefonu ile sürekli oynaması ve facetime (görüntülü konuşma) yapması dikkat çekti.

Emina Jahovic Mustafa Sandal'ı azarladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

948
Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

148
Şırnak'ta erkek tarafından istenecek altın miktarı azaltıldı

Şırnak'ta erkek tarafından istenecek altın miktarı azaltıldı

49
Sakarya'da 18 yaşında bir genç boğuldu

Sakarya'da 18 yaşında bir genç boğuldu

14
Dolunay Soysert dizi çekiminde ayağını kırdı

Dolunay Soysert dizi çekiminde ayağını kırdı

29
Şenol Güneş: Zemin yön değiştirmemizi engelledi

Şenol Güneş: Zemin yön değiştirmemizi engelledi

31
Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı

Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM