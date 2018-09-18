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Emina Jahovic'den Mustafa Sandal açıklaması

Emina Jahovic, maddi sıkıntılar çektiği için elindeki değerli saatleri satmaya başladığı iddia edilen eski eşi Mustafa Sandal ile ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 08:06..
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Mustafa Sandal’ın 2008’de evlenip 3 ay önce boşandığı popçu Emina Jahovic önceki gün Etiler’de habercilerle karşılaştı. Emina, muhabirlerin tüm sorularına cevap verdi.

işte ayaküstü yapılan röportajdan parçalar...

"İŞLERİ BOZULMADI"

Eski eşiniz Mustafa Sandal’ın işlerinin kötü gittiği, nafaka ödeyebilmek için marka saatlerini sattığı doğru mu?

“Asla doğru değil. Hepsi yalan! Biz maşallah, gayet güzel yaşıyoruz. Mustafa’yla inanılmaz güzel ilerliyoruz. Maddi-manevi hiçbir sıkıntımız yok. Eski eşimin işleri iyi. Oğullarımız için sürekli bir aradayız.”

"ÖZEL HAYAT KONUŞMAM"

Adınız Sadettin Saran ile aşk dedikodusuna karıştı. Ne diyeceksiniz?

“Özel hayatımla ilgili hiçbir şey paylaşmak istemiyorum. Bir şey saklamıyorum. Ama her söylediğim yanlış yöne gidiyor. Sonra ben zor durumda kalıyorum.”

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