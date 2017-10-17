Eminönü- Alibeyköy Tramvayı 2019'da hizmete sunulacak

Haliç'te son zamanlarda herkesi meraklandıran ve denize çakılan kazıkların nedeni ortaya çıktı.

Bu kazıklar, Eminönü- Alibeyköy Tramvay hattının çalışmalarının başladığını gösteriyor.

PROJE 2019'DA TAMAMLANACAK

Eminönü’nden Haliç sahili boyunca Alibeyköy’e kadar uzanacak hattın 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor. Emre Topcu'nun haberine göre proje, 14 istasyondan oluşacak ve bu hattın toplam süresi 30 dakika olacak.

TEK YÖNLÜ 25 BİN YOLCU

Eminönü- Alibeyköy Tramvay hattında tek yönlü 25 bin yolcu taşınacağı da belirtildi. Yapımına başlanan tramvay, bazı hatlarla da entegre olacak.

HANGİ HATLARLA ENTEGRE OLACAK

1-) Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı ile Eminönü’nde,

2-) Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı ile Küçük Pazar İstasyonu’nda,

3-) Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Feshane İstasyonu’nda,

4-) Planlanan Bayrampaşa- Eyüp Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu’nda,

5-) Eyüp-Piyerloti Teleferik Hattı ile Eyüpsultan İstasyonu’nda,

6-) Planlanan Kazlıçeşme- Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu’nda,

7-) Planlanan Eyüp-Yeşilpınar Teleferik Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyonu’nda,

8-) İnşaat çalışmaları devam eden Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı ile Alibeyköy İstasyonu’nda,

9-) Hattın son istasyonunda da Alibeyköy Cep Otogarı ile birlikte Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile entegre olacak.

EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI İSTASYONLARI

Projede istasyonlar da belli oldu. Buna göre; Eminönü Meydan, Cibali, Balat, Feshane, Eyüp Devlet Hastanesi, Sakarya Mahallesi, Alibeyköy, Küçük Pazar, Fener, Ayvansaray, Eyüp Teleferik, Silahtarağa, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Cep Otogarı hatta yer alacak.