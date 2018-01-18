Emmanuel Macron İngiltere'de

Bu yıl 35'incisi düzenlenen İngiltere-Fransa Zirvesi kapsamında adayı ziyaret eden Macron, May'in seçim bölgesi olan ülkenin güneyindeki Maidenhead'deki bir restoranda May ile çalışma yemeğinde görüştü.

KRALİYET ASKERİ AKADEMİSİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı olarak ilk defa İngiltere'ye ziyarette bulunan Emmanuel Macron, yemeğin ardından zirveye katılmak üzere Theresa May ile yakındaki Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisine geçti.

BANDO EKİBİ HAZIR BULUNDU

Macron burada İngiliz askeri bandosu tarafından Fransa milli marşıyla karşılandı. Hint asıllı asker ise dikkatlerden kaçmadı. Karşılama töreninin ardından liderler basına kapalı düzenlenen zirveye gitti.