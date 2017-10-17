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Emniyet Bakan Kaya hakkındaki iddiaları yalanladı

İsmail Küçükkaya, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ByLock kullanımı nedeniyle eşinden boşandığını iddia etti. Emniyet yalanladı.

17.10.2017 - 13:55
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egm,

FOX TV'de izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'dan ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle boşandığını söyledi.

Küçükkaya'nın bu iddiasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

İDDİALAR GERÇEKDIŞI

Açıklamada, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddialar gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik olup tamamen asılsızdır.

BÖYLE BİR VERİ YOK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen ve Genel Müdürlüğümüz tarafından da 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen ByLock listelerinde Sayın Bakanın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır.

FETÖ'YLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

FETÖ ve tüm terör örgütleri ile mücadelemiz bütün hedef saptırma gayretlerine rağmen aynı kararlılıkla devam edecektir." denildi.

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