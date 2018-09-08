Emniyet kemeri takmayan telefonla konuşan sürücülere ceza

Emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu denetimi yapılan noktalardan birisi de Kurtköy TEM gişeleriydi.



Trafik ekipleri, 404 sürücüye "emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak"tan, 101 sürücüye ise "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak"tan cezai işlem uyguladı. Denetimde toplam 54 bin 756 TL ceza kesildiği öğrenildi.

"TERLEDİĞİM İÇİN EMNİYET KEMERİ BİRAZ ÖNCE ÇIKARDIM"

Denetimde durdurulan bir sürücü polise "Terlediğim için emniyet kemerini biraz önce çıkardım" yanıtını verdi. Ancak bu yanıt sürücüyü ceza yemekten kurtaramadı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU TRAFİK İLGİLİ TALİMATLARINI İL VALİLİKLERİNE İLETMİŞTİ



Dün bir projenin tanıtım programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafik kazalarının terör kadar can sıktığını belirterek, "Her vatandaşımızın emniyet kemeri takmasını kesinlikle ve kesinlikle temin edeceğiz. Direksiyon başında cep telefonu kullanımını kesinlikle ve kesinlikle bitireceğiz. Emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halinde cep telefonu kullanımı, aşırı hıza ilişkin yapılacak iş ve işlemlerle trafik kazalarını önleme planı hazırlanmasına ilişkin talimatlar il valiliklerine gönderdim" diye konuşmuştu.