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Emrah botoks yaptırdı

Şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın yüzüne yaptırdığı kötü botoks başına dert oldu.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 06:29..
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'Aşk ve Mavi'nin başrol oyuncusu Emrah Erdoğan, dizisinin yayınlandığı kanalın yılbaşı partisine katıldı.

GENÇLEŞMEK İSTEDİ

Partiye iki çocuğunun annesi eşi Sibel Erdoğan'la katılan oyuncu herkesi şaşırttı. Para konusunda tutumlu davranışları sık sık magazin haberlerine konu olan Emrah, bu sefer yaptırdığı gençleşme operasyonuyla gündeme geldi.

KUŞUM AYDIN'A BENZETİLDİ

Küçük Emrah olarak tanıdığımız 50 yaşındaki sanatçı, yaşlılık çizgilerini yok etmek için yüzüne botoks yaptırdı. Emrah'ı şişmiş ve gerilmiş yüzüyle görenler Kuşum Aydın'a benzettti.

Emrah botoks yaptırdı

Emrah botoks yaptırdı

Emrah botoks yaptırdı

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