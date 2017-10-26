Emrah isminin yere yazılmasını istemedi

Emrah ve Burcu Kıratlı’nın başrolünü paylaştıkları ‘Aşk ve Mavi’, bir yılı aşkın süredir Kapadokya’da çekiliyor. Dizinin geçtiği mekanlardan biri olan Kapadokya'daki otel yönetimi, bölgenin tanıtımına katkı sağlayan oyunculara jest yaptı. Orijinali Los Angeles’ta bulunan ‘Şöhretler Kaldırımı’nın (Walk of Fame) benzeri otelin girişine yapıldı.

EMRAH'IN YILDIZI DUVARA ASILDI

Burcu Kıratlı ve Kenan Bal’ın adı kaldırımda yıldız şeklinde yer alırken, Emrah’ın ismi duvara asıldı. Otel yönetimi konuyla ilgili, “Emrah Bey’in menajerine bu projeyle ilgili danıştık. Bize ‘11 yıldır çalıştığım ve 35’inci sanat yılında olan Emrah’ın isminin yerde olmasını istemiyoruz’ dedi. Biz de bunun üzerine duvara astık” şeklinde konuştu.