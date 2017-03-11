Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı

Olay gecenin ilerleyen saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde yaşandı. Konser öncesi otele giden Emrah Karaduman (29), girişte tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Araya girmek isteyen Karaduman’ın şoförü Volkan K. (32) de bıçak darbelerinden nasibini alırken, 2 yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Emrah Karaduman, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, yanında bulunan şoförü Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Karnından ve sırtından bıçak darbeleri alan Türk besteci ve aranjörün yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Volkan K.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, kolunda ve elinde kesikler oluştu.

Öte yandan olayın şüphelisi olarak bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.