Emre Aşık feribotta saldırıya uğradı

2018 Troya Yılı kapsamında yapılacak dostluk maçı için Çanakkale'ye giden eski futbolcu Emre Aşık ve eşi, feribot kuyruğunda darp edildi.

Fotoğraf çekimine yetişmeye çalışan Aşık, Eceabat İskelesi'nde feribot kuyruğuna girmeden Çanakkale'ye gelmek istedi. Feribot görevlilerinin Aşık'ın talebini geri çevirmesi üzerine ünlü futbolcunun eşi Yağmur Aşık ile görevliler arasında tartışma çıktı.

Feribot için sıra bekleyen araçların şoförleri ve çevredeki esnafın da gelmesiyle kavga büyüdü. Yaşanan arbedede Emre Aşık ve eşi yaralandı.

İlk tedavileri ise Eceabat'ta bulunan sağlık merkezinde yapılan çift, olayla ilgili Eceabat Karakolu'nda ifade verdi.