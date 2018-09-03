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Emre Aşık feribotta saldırıya uğradı

Emre Aşık, eşiyle birlikte dostluk maçı için Çanakkale'ye gitti. Eski futbolcu, feribot sırasında çıkan tartışmada darbedildi.

Haber Merkezi | 03.09.2018 - 08:54..
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2018 Troya Yılı kapsamında yapılacak dostluk maçı için Çanakkale'ye giden eski futbolcu Emre Aşık ve eşi, feribot kuyruğunda darp edildi.

AŞIK ÇİFTİ İFADE VERDİ

Fotoğraf çekimine yetişmeye çalışan Aşık, Eceabat İskelesi'nde feribot kuyruğuna girmeden Çanakkale'ye gelmek istedi. Feribot görevlilerinin Aşık'ın talebini geri çevirmesi üzerine ünlü futbolcunun eşi Yağmur Aşık ile görevliler arasında tartışma çıktı.

Feribot için sıra bekleyen araçların şoförleri ve çevredeki esnafın da gelmesiyle kavga büyüdü. Yaşanan arbedede Emre Aşık ve eşi yaralandı.

İlk tedavileri ise Eceabat'ta bulunan sağlık merkezinde yapılan çift, olayla ilgili Eceabat Karakolu'nda ifade verdi.

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