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Emre Kaya Demet Akalın'ı yine kızdıracak

Şarkıcı ve besteci Emre Kaya, Demet Akalın'ın sanatçılığını eleştirdi.

23.11.2017 - 07:40
  1. Haberler
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Emre Kaya'nın “Artık Demet’e şarkı vermem; çünkü kalbimi kırdı. Yola yeni çıktığım dönemlerde besteciliğime hakaret etti” sözleri ile başlayan polemik hız kesmeden devam ediyor.

KAVGA DEVAM EDİYOR

Müzisyen Emre Kaya geçen Eylül’de Demet Akalın için, “Artık şarkı vermem. Çünkü kalbimi kırdı” açıklamasını yapmıştı.

Demet Akalın da “Ay senden şarkı isteyen yok. Adımı anma” karşılığını vermişti.

Emre Kaya dün yine Demet Akalın’ı kızdıracak sözler söyledi: “Müzikal açıdan Demet’i kendime uzak görüyorum. Hande Yener’in tam bir sanatçı duruşu var.

Emre Kaya Demet Akalın'ı yine kızdıracak

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