Emre Kınay: İlk işimiz babalık

Pepsi, AÇEV’in (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) “İlk İş Babalık” projesine destek olmak amacıyla futbol takımı kurdu. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, PepsiCo’nun “Baba Kız Takımı” ile AÇEV’in “Kızlar Sahada Takımı” arasında 9 Kasım Perşembe günü bir futbol maçı düzenlendi.

"BEN DE BU KAMPANYAYI DESTEKLİYORUM"

Sevilen oyuncu Emre Kınay’ın hakemlik yaptığı maçta babalar ve kızları eğlenceli vakit geçirdi. Futbol maçının ardından Emre Kınay, “Babaların çocuklarıyla geçirdikleri zaman ve kurdukları ilişki çok önemli.” diyerek şöyle devam etti: “İlgili babalık konusuna dikkat çekmek amacıyla AÇEV'in başlattığı ve Pepsi’nin desteklediği bu kampanya çok anlamlı ve ben de kampanyayı gönülden destekliyorum. Çocukların kapasitelerinin en üst düzeyde açığa çıkabilmesi ve yeni nesillerin geleceğe güvenle bakabilmesi için babalara büyük sorumluluklar düşüyor. Çünkü çocuklar babalarının ilgi ve sevgisiyle gelişiyor ve büyüyor.” dedi.

"ÇOCUKLARIN BABALARIYLA İLİŞKİLERİ ÖNEMLİ"

PepsiCo Gazlı İçecekler & Meyve Suyu Kıdemli Pazarlama Müdürü Aslı Önder, “Pepsi olarak AÇEV’in 'İlk İş Babalık' projesine destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çocukların gelişimi ve eğitimi üzerinde çocukların babalarıyla olan ilişkilerinin ne kadar önemli olduğu konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak en büyük isteğimiz.” dedi.

"BABALARIN ÇOCUK GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ ÖNEMLİ"

AÇEV Aile Eğitimleri Birimi Koordinatörü Hasan Deniz ise; "Sevgili Emre Kınay ve Pepsi’ye 'İlk İş Babalık' kampanyamıza verdikleri destek nedeniyle sonsuz teşekkür ediyoruz. Babaların çocuklarının bakım ve gelişiminde sorumluluk üstlenmesi ve bunu yapabilecek becerilere sahip olmaları önemlidir. Babalara yönelik destek ve yönlendirmelerin kısıtlı olduğu biliyoruz. Bu kampanyada babaların çocuğun gelişimindeki rolü ve önemine dikkat çekmeyi ve babaların desteklenmesine dair mekanizmaları artırmayı hedefliyoruz.” dedi. Hasan Deniz ayrıca; “ Babaların çocuk gelişimindeki kritik rolünün araştırmalarla ortaya konulduğunu ve ilgili babanın, çocuğunun bakım ve gelişiminde sorumluluk üstlenen, çocuklarıyla vakit geçiren ve yakın ilişki kuran baba olduğunu.” belirtti.