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Enceladus'ta yaşam ihtimali bulundu

Satürn'ün uydularından Enceladus'un yüzeyinde karbon açısından zengin organik moleküllerin bulunduğu belirtildi.

AA | 04.07.2018 - 17:00..
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin Satürn keşif aracı Cassini'nin topladığı verilere göre, Satürn'ün uydularından buzla kaplı Enceladus'un yüzeyindeki çatlaklardan kompleks karbon bazlı moleküllerin sızdığı tespit edildi.

"DÜNYA DIŞINDA YAŞAM İÇİN EN İYİ YER"

Güneybatı Araştırma Enstitüsünden bilim insanı ve araştırma ekibinden Christopher Glein, karbon açısından zengin organik moleküllerin keşfedildiği Enceladus'un, Dünya dışında yaşam için en iyi yer olduğu anlamına geldiğini ifade etti.

Enceladus'ta yaşam ihtimali bulundu

UYGUN KOŞULLARA SAHİP

Öte yandan bilim insanları, bu keşfin Enceladus'ta yaşamın bulunduğu anlamına gelmediğini fakat uydunun yaşam için gereken koşullara sahip olduğu anlamına gelebileceğini dile getirdi.

Cassini uzay aracının, 2005'te Satürn'ün çevresinde dönen Enceladus'un buzlu yüzeyinden sızıntı yapan sıcak su kaynakları tespit etmesinden bu yana bilim adamları, Enceladus'un dışarıdan gelen organizmalar için potansiyel bir ev sahibi olup olamayacağını araştırmayı sürdürüyor.

Enceladus'ta yaşam ihtimali bulundu

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