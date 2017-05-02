taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.921
USD
3,5392
EURO
3,8631
ALTIN
142,94
PETR
51,9800

Endonezya başkentini değiştirmeye hazırlanıyor

Endonezya'da olumsuz etkenler ve başka bölgelerin kalkınmasını sağlamak amacıyla başkentin değiştirilmesi projesi üzerinde çalışıyor.

02.05.2017 - 15:18
  1. Haberler
  2. Dünya

d

Endonezya Ulusal Kalkınma Planlama Bakanlığından yapılan açıklamada, Cakarta'daki deprem riski, su baskınları ve trafik sorunlarının yanı sıra başka bölgelerin ekonomik gelişimi için başkentin değiştirilmesi konusunda çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

PALANGKARAYA'NIN BAŞKENT OLMASI GÜNDEMDE

Açıklamada, projenin Cakarta’daki trafik ve altyapı sorunları ile deprem riski nedeniyle gündeme getirildiği kaydedildi. Başkent adayı olabilecek şehirlerin listesinin yıl sonuna kadar oluşturulması bekleniyor. Ülkenin en büyük adası olan Kalimantan’ın merkezindeki Palangkaraya şehrinin yeni başkent seçilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

BÜYÜK YÜZ ÖLÇÜMÜNE SAHİP

Palangkaraya'nın, mevcut başkentten daha büyük yüz ölçümüne ve zengin doğal kaynaklara sahip olması ile trafik ve altyapı sorunlarına karşı planlı gelişime müsaitliği, yeni başkent olma ihtimalini yüksek tutan etkenler arasında bulunuyor. Orta Kalimantan bölgesindeki Palangkaraya'nın başkent olması 1950’li yıllarda da ülkenin gündemine gelmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

36
Genç hemşire silikon faciası yaşadı

Genç hemşire silikon faciası yaşadı

330
Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

165
Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

180
Berna Laçin seçmene hakaret etti

Berna Laçin seçmene hakaret etti

298
UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

91
Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM