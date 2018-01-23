Endonezya'da 6.0 büyüklüğünde deprem

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi, Endonezya'da bulunan Binuangeun kentinin yaklaşık 40 kilometre güneyinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

BİLANÇO AÇIKLANMADI

Elde edilen verilere göre sabah saatlerinde gerçekleşen depremin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. Deopremin bilançosuna ilişkin henüz net bir açıklama yaplmadı.

ENDONEZYA 6,4 OLARAK DUYURDU

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Cava Adası'ndaki Banten bölgesindeki depremin 6,4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.