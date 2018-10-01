Endonezya'da deprem ve tsunamide ölenler için toplu mezar

Endonezya'yı vuran şiddetli deprem ve tsunami nedeniyle yaşamını yitirenler için toplu mezar kazıldığı açıklandı. Yetkililer, salgın hastalık riskine karşı defin işlemlerinin olabildiğince hızlı yapılmasını planladıklarını vurguladı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, ülkede yaşanan 7,7 ve 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami sebebiyle hayatını yitirenlerin defin işlemleri için toplu mezar açma çalışmalarını sürdürüyor. Ajans, Başkanı Willem Rampangilei, doğal afetten en çok etkilenen Palu şehrinde açılan toplu mezarların en az 300 kişiyi alacak şekilde 10 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda olduğunu açıkladı.

Salgın hastalık riski ve dini nedenlerden dolayı toplu mezar açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Ajans Başkanı Rampangile kazım işlemlerinin pazar günü de sürdürüldüğünü belirtti.

CAN KAYIPLARI ARTTI

28 Eylül'de yaşanan 7.5 şiddetindeki deprem ve sonrası oluşan tsunamiyle birlikte 6 metrelik dalgaların vurduğu ülkede en az 832 kişinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. En az 350 bin kişinin yaşadığı Palu şehrinde büyük hasara yol açan doğal afette arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da tsunamiye karşı kurulan ancak bakım ve tamiratı yapılmayan erken uyarı sistemlerinin son 6 yıldır çalışmadığı öğrenildi. Ölü sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Ajans Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ise olası salgın hastalığa karşı hayatını kaybeden afetzedelerin defin işlemlerine en kısa sürede başlayacaklarını kaydetti.

BÖLGEDE YAŞAM SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Bölgedeki birçok hastane, ev, otel ve alışveriş merkezi yaşanan doğal afette hasar gördü. Ayrıca heyelan nedeniyle bazı köprülerin yıkıldığı ve yolların da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede, 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.