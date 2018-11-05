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Endonezya'da düşen uçağın kara kutusundaki verilere erişildi

Endonezya'da geçen hafta düşen uçağın kara kutusundaki 69 saatlik uçuş verisine ulaşıldı.

AA | 05.11.2018 - 04:27..
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181 yolcu ve 8 mürettebatla havalandıktan 13 dakika sonra düşen, Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağına ait karakutudan, 69 saatlik uçuş verisine ulaşıldığını belirtti.

Satmiko ayrıca karakutudaki bilgilere ilişkin uzman ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü aktardı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 3 GÜN DAHA SÜRECEK

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammed Syaugi da bugün yaptığı açıklamada, onlarca gemi ve yüzlerce personel ile yürütülen arama çalışmalarının 3 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Uçağın düştüğü bölgede içinde kurbanlara ait ceset parçaları ve eşyaların bulunduğu ceset torba sayısı 93'ten 104'e çıktı. Yetkililer şu ana kadar 27 cesedin sudan çıkarıldığı bildirdi.

Arama bölgesinde uçağa ait ikinci karakutudan zayıf sinyaller alındığı ve deniz tabanındaki çamur nedeniyle henüz karakutuya ulaşılamadığı kaydedildi.

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